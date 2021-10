¿Terremoto? ¿Meteorito? ¿Explosión?: Un poderoso estruendo causa perplejidad en dos estados de EE.UU.

En la mañana de este domingo, numerosos habitantes de los estados de New Hampshire y Massachusetts (EE.UU.) fueron sacudidos por un poderoso ruido que los dejó perplejos, reportan medios locales.

Centenares de personas teorizaron sobre el hecho en volcanodiscovery.com, página dedicada a reportar actividades sísmicas. Algunos sugirieron que se había producido un terremoto, mientras que otros se preguntaron si la sacudida pudo ser causada por la explosión de un meteoro en la atmósfera o el paso de un avión hipersónico.

"Hubo una especie de fuerte estruendo que sacudió toda nuestra casa. Fue como un 'boom' audible. Fue muy extraño. Por eso todo el mundo pensó al principio que era una explosión", cita The New York Times a Dan Brian, residente de New Hampshire.

Desde el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés) precisaron que no se había producido ningún movimiento telúrico este domingo en dicha área. Además, no se registraron vuelos de aviones militares con velocidad supersónica, ni tampoco alguna explosión debida a actividades humanas.

La exclusión de esas versiones deja como escenario más probable que haya sido un bólido. "Yo apuntaría a un evento natural, algo que haya entrado en la atmósfera con una velocidad superior a la del sonido. (...) Un meteoro o meteorito, que probablemente liberara suficiente energía para que la gente lo escuchara desde el suelo", explicó John Ebel, del Observatorio Weston (Massachusetts).