Captan a Kanye West usando una extraña máscara protésica durante una reunión con un excolaborador de Trump (FOTOS)

El rapero estadounidense Ye, antiguamente conocido como 'Kanye West', fue captado este martes utilizando una poco usual máscara protésica con rasgos caucásicos, mientras mantenía una reunión con el abogado Michael Cohen, un reconocido excolaborador del expresidente Donald Trump, en una cafetería de la ciudad de Nueva York.

Según contó el propio Cohen al medio Page Six, el artista utilizó la máscara en un intento de conseguir privacidad. "El propósito [de la máscara] era que la gente no le reconociera [...] los primeros 10 minutos que nos sentamos, fue abordado por la gente [...] que quería fotos y saludar. Así que se la puso para tener algo de anonimato, que curiosamente no funcionó", comentó.

Kanye West dons bizarre mask for second Michael Cohen meeting https://t.co/Z9A8FmV8Xlpic.twitter.com/xlN0qrGU3h — Page Six (@PageSix) October 19, 2021

El artista, que fue captado este lunes utilizando la misma pieza protésica a las afueras del aeropuerto de Nueva York, es conocido por tratar de ocultar continuamente su identidad. En este sentido, la semana pasada fue visto en la ciudad italiana de Venecia portando una máscara color verde pálido que, según medios e internautas, le hacía parecer un orco de 'El Señor de los Anillos', o un familiar del ogro Shrek.

Las imágenes de Ye no pasaron desapercibidas en las redes sociales, donde no dejaron pasar la oportunidad de comentar al respecto. "Kanye se disfraza como si fuera un villano de Scooby Doo", escribió un usuario de Twitter en la descripción de una imagen de West con la máscara. "KW llevaba una máscara para llamar la atención. Estos dos no podían encontrar un lugar más privado para reunirse", comentó otra internauta.

Kanye be wearing disguises like he’s a villain in scooby doo pic.twitter.com/3pBLLywmBJ — Did Ye announce LP11 today? (@didjesusdrop) October 19, 2021

"La máscara es bastante estándar en la 'rareza' de Ye, pero ¿por qué se reúne con Michael Cohen?", se puede leer en otro de los tuits, cuestionando que el cantante se haya encontrado con el exasesor de Trump, quien fue sentenciado en el 2018 a 3 años de cárcel por fraude fiscal, entre otros delitos, y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!