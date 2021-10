El perro robot de Boston Dynamics se mueve como Jagger al ritmo de The Rolling Stones (VIDEO)

Los robots bailan la canción 'Start Me Up' en sincronía con los miembros del grupo.

Para celebrar el 40.º aniversario de uno de los álbumes más famosos de The Rolling Stones, 'Tattoo You', la empresa estadounidense Boston Dynamics publicó este viernes en su cuenta de YouTube un video en el que se puede apreciar su propia interpretación de una de las canciones de la banda de rock británica. En el video, titulado 'Spot Me Up', los robots se mueven y bailan la canción 'Start Me Up' en sincronía con los miembros del grupo.