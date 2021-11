El creador de 'Los Soprano' revela el destino de Tony 14 años después del final de la serie

El creador de 'Los Soprano', David Chase, ha revelado lo que ocurrió con Tony Soprano, el personaje principal, en el abrupto final de la serie en el 2007.

Los momentos finales de la producción de HBO muestran a Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini, sentado en un restaurante mientras suena 'Don't Stop Believing' de Journey, donde la pantalla se queda en negro cuando su hija se aproxima al local. Desde entonces, los fanes han debatido el final y lo que este revela, o no, sobre lo que sucedió con el capo y su familia.

"No creí que 'Los Soprano' fuera a perdurar en absoluto, incluso después de hacerla y de recibir todos esos elogios, porque pensé: 'En un par de años las referencias no funcionarán, nadie sabrá de qué estamos hablando'", dijo Chase a The Hollywood Reporter en un nuevo podcast.

La última cena

Chase hizo algunas reflexiones sobre la escena del restaurante, pero también admite que inicialmente no planeaba terminar la serie, de seis temporadas, de esa manera.

"Tenía una escena en la que Tony vuelve de una reunión en Nueva York en su coche", dijo el productor. "Al comienzo de cada episodio, venía de Nueva York a Nueva Jersey, y la última escena podía ser él volviendo de Nueva Jersey a Nueva York para una reunión en la que iba a ser asesinado".

Dijo que unos dos años antes de que se filmara la escena, pasó por un restaurante en Bloomfield, Nueva Jersey, que le inspiró. "Era una especie de choza que servía desayunos. Y por alguna razón pensé: 'Tony debería acabar en un lugar así'. ¿Por qué? No lo sé", expresó.

Al final de la serie no se muestra si el protagonista es asesinado, sin embargo, Chase se sorprendió con la reacción de algunos seguidores, que apuntaban a ese desenlace: "Me pareció increíble. Pero no tenía ni idea de que fuera a haber tanto revuelo", dijo. "Lo que me molestó fue la cantidad de gente que quería que mataran a Tony. Eso me molestó".

"Has visto a este tipo durante siete años, y sé que es un criminal. Pero no me digas que no lo amas de alguna manera, no me digas que no estás de su lado de alguna manera. ¿Y ahora quieres que lo maten? ¿Quieres que se haga justicia? Eres un criminal después de ver esta mierda durante siete años".