Revelan que el famoso romance entre los personajes de Jim y Pam en la serie 'The Office' estuvo cerca de tener un desenlace totalmente diferente

En un nuevo libro titulado 'Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office', se revela que el creador de la serie, Greg Daniels, tenía en mente una atrevida historia para la pareja más popular de la serie.