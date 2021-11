La actriz mexicana Salma Hayek devela su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

La actriz mexicana Salma Hayek develó este viernes su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles. Durante la ceremonia, la artista estuvo acompañada por el actor Adam Sandler, la cineasta Chloé Zhao y el alcalde Eric Garcetti.

A lo largo de sus casi 37 años de carrera, Hayek ha formado parte del elenco de 10 series de televisión en México y Estados Unidos, y ha participado en 61 producciones cinematográficas, destacando su papel protagónico en la película de 'Frida', por el cual fue nominada en el 2003 al Óscar y al Globo de Oro como mejor actriz.

"Quiero decir a todos los que están aquí, mis queridos fanes, que fueron ustedes los que me dieron el valor para que me quedara. Aunque no me conocían en los estudios de Hollywood, todos los latinos en EE.UU. sabían quién era, entendían que había venido con sueños como ellos […] En los tiempos duros, ellos me dieron el valor [para continuar]", agradeció a sus seguidores la actriz.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!