Un tiktoker promociona un plato inexistente en una gasolinera (y la estafa tal vez hará del mundo un lugar mejor)

Un tiktoker estadounidense con unos tres millones de seguidores, Kyle Scheele, decidió hacer una broma colocando una figura de cartón de tamaño real de sí mismo en una gasolinera. La imagen sirvió para promocionar un plato ficticio bautizado en honor al autor de la broma, que pronto se hizo viral e incluso una gran cantidad de personas intentaron comprar la comida del cartel promocional.

La idea se le ocurrió a Scheele cuando pasó por una tienda donde encontró la figura de un famoso rapero. Quería llevarla a casa después de que el local ya no la necesitara, pero al preguntarle al dependiente si eso era posible, no obtuvo ninguna respuesta clara porque el empleado no sabía de dónde llegaban los carteles ni dónde acababan. En aquel momento, el tiktoker pensó que sería muy gracioso y al mismo tiempo bastante fácil colocar en alguna tienda un cartón parecido con su propia imagen.

Uno de sus amigos le tomó la foto con una guitarra en forma de pizza en las manos y otro le ayudó imprimir la enorme figura de cartón. Ya que la imagen tenía que promocionar algo, Sheele inventó la misteriosa 'Kyle Sheele Meal' (comida de Kyle Sheele, en inglés) y para hacer el asunto más creíble le pusieron el comentario "delicioso" por parte de un supuesto guía gastronómico.

Pronto, la figura apareció en una de las tiendas de la cadena Kum & Go. De acuerdo con lo que esperaba Scheele, los empleados no notaron el cartel y de inmediato, el tiktoker compartió la broma con sus seguidores. La gente empezó a llegar a la tienda para tomarse una selfi con la enorme imagen e intentar pedir el plato.

Scheele mantenía a sus seguidores informados sobre el desarrollo de la broma, y aquellos emocionados por el truco le rogaron que el plato se hiciera realidad. El tiktoker, que no pensaba llegar tan lejos, dudó entre una pizza y un sándwich y al final optó por una síntesis de ambos. Después de unas breves negociaciones, Red Bull se unió a Scheele y "le dio alas" a la nueva comida viral, creando un set de dos trozos de pizza pegados uno al otro y una lata de la bebida energética.

A pesar de que la idea inicial parece una travesura de niños, al final, el plato, que ahora se comercializa en la cadena Kum & Go a cinco dólares, contribuirá a la lucha contra la hambruna infantil. De cada ración de 'Kyle Sheele Meal' que se venda hasta el Día de Acción de Gracias (que este año se celebrará el 25 de noviembre en EE. UU.), se destinarán dos dólares al fondo No Kid Hungry (No a la hambruna infantil, en inglés).