VIDEO: Boris Johnson se queda sin palabras en una reunión sobre las políticas ecológicas en Reino Unido e improvisa hablando sobre 'Peppa Pig'

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, al perder aparentemente sus notas al pronunciar este lunes un discurso ante empresarios del país, decidió improvisar, centrándose en la serie 'Peppa Pig'. En realidad se suponía que el político iba a hablar sobre las políticas ecológicas en el Reino Unido.

"Ayer fui, como todos debemos, al Peppa Pig World", afirmó Johnson y preguntó si alguien también había visitado este parque temático. No obstante, el alto funcionario quedó insatisfecho con las respuestas y dijo que no era "suficiente". "Me sorprende que no hayáis estado allí", indicó a los asistentes a la reunión.

El primer ministro británico señaló que le encantó el Peppa Pig World. "Es totalmente mi tipo de lugar", confesó Johnson, hojeando sus notas. El alto funcionario explicó que el mundo de Peppa Pig "tiene calles muy seguras, disciplina en las escuelas" y "los nuevos sistemas de transporte masivo".

"¿Quién hubiera creído, Tony, que un cerdo que parece un secador de pelo […], un cerdo que fue rechazado por la BBC, sería ahora exportado a 180 países con parques temáticos tanto en América como China?", especuló Johnson sobre la serie 'Peppa Pig', lo que calificó como "pura genialidad".

Cuando los reporteros preguntaron al primer ministro sobre su discurso, este se mantuvo imperturbable y aseveró que había dicho lo que quería contar, según Reuters. "Creo que la gente entendió la gran mayoría de los puntos que quería exponer", enfatizó Johnson, agregando que todo "ha ido bien".