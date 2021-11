"He conseguido mis objetivos profesionales": Una periodista española se convierte en meme (FOTO)

La publicación de Eva Gómez, que trabaja para Televisión Española, ya ha recibido más de 12.700 'me gusta'.

Un divertido meme de una periodista española publicado este lunes por el usuario de Twitter @diostuitero se ha popularizado en la red social.

En la imagen aparece Eva Gómez, periodista de Televisión Española (TVE), con la frase "comienza la temporada del reportero congelado".



Ese mismo día la protagonista compartió la graciosa publicación en su cuenta. "Yo ya he conseguido mis objetivos profesionales. Ser un meme", escribió Gómez en son de broma. El mensaje ya ha recibido más de 12.700 'me gusta'.

Algunos usuarios comentaron que no entienden por qué envían a los periodistas a cubrir las nevadas en distintos puntos de España. "Si no diéramos la noticia desde donde está la noticia no existirían este tipo de memes", respondió la profesional de la información.

Yo ya he conseguido mis objetivos profesionales. Ser un meme. pic.twitter.com/bdLm5rrRsP — Eva Gómez (@evagomeznunnez) November 22, 2021

