Sancionan con cinco partidos a un jugador de la NHL por morder a un rival (VIDEOS)

Brendan Lemieux, delantero del equipo de hockey Los Angeles Kings, ha sido suspendido por cinco partidos y sancionado con una multa por haber mordido a Brady Tkachuk, de los Ottawa Senators, durante un encuentro que tuvo lugar el pasado sábado en el Staples Center de la ciudad californiana. El estadounidense dejará de ingresar 38.750 dólares en salario mientras esté suspendido, informa ESPN.

El incidente se produjo hacia el final del tercer periodo del partido, que terminó con victoria por 4 a 2 de los Kings. Lemieux estaba tendido en el hielo peleando contra Tkachuk y un juez de línea cuando mordió a su rival en la mano derecha. "Eso no lo hacen ni los niños. Lo hacen los bebés", dijo el agredido. "No sé en qué estaba pensando. Es un auténtico estúpido. No tiene nada dentro de la cabeza. Es un mal tipo, un mal jugador, es un chiste", añadió Tkachuk.

Brendan Lemieux just BIT Brady Tkachuk TWICE. pic.twitter.com/mcLO3ojEMj — Everyday Sens  (@EverydaySens) November 28, 2021

Por su parte, la Liga Nacional de Hockey (NHL) afirmó este martes en un video de anuncio de la sanción que lo ocurrido "no es una jugada de hockey". "Se trata de un jugador que da un mordisco contundente, intencionado y potencialmente peligroso a la mano desnuda de otro jugador con fuerza suficiente para perforarle la piel", agregó la liga, explicando que su decisión se basó en la información médica presentada por el personal de entrenamiento de los Senators, así como el informe del árbitro.