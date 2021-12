'Influencers' que ofrecen consejos para usar Excel logran miles de millones de visitas en TikTok

Aunque hablar del programa Excel podría sonar poco llamativo, la famosa herramienta de Microsoft ha permitido que muchos 'influencers' cosechen miles de seguidores y visitas en TikTok.

De hecho, ya existe toda una categoría en auge en la plataforma, con creadores de contenido —en varios países y en diferentes idiomas— ofreciendo consejos útiles y tutoriales para quienes quiere saber más y aprender sobre la famosa hoja de cálculo. El fenómeno es tan popular que la etiqueta #excel ya tiene más de 1.900 millones de visualizaciones en la plataforma.

Miss Excel es una de las cuentas más populares, con millones de vistas. Y aunque no se consagra como la de mayor número de suscriptores, Kat Norton, la joven detrás de ella, ha encontrado la manera de ganar la atención de la red social. Con un toque cómico, y un poco de música y baile, ofrece en sus videos información práctica y precisa sobre cómo ejecutar una determinada tarea en el programa.

Norton abrió su perfil en junio del 2020 y ya cuenta con cerca de 665.000 seguidores, y otros 554.000 suscriptores en Instagram. Esta popularidad la viene aprovechando para impulsar su negocio de ventas de cursos de Microsoft Excel y otros productos del gigante informático.

Your Excel Friend es otro de los canales sobresalientes, con más de 2,7 millones de seguidores y 9,7 millones de 'me gusta'. Su creador no aparece en los tutoriales, pero incluyen graciosos subtítulos en pantalla y éxitos musicales como tema de fondo.

Excel Daddy es otra de las estrellas: tras su aparición en TikTok en junio, ya acumula más de 440.000 seguidores. La mayoría de su material son narraciones en off a las que añade efectos que le dan un toque cómico.

Este fenómeno no se limita al mundo anglosajón. Existen expertos en hojas de cálculo que han incursionado en la plataforma, provenientes de Francia, Turquía y de países de habla portuguesa y española.

Francisco Terán, un ecuatoriano que se hace llamar 'el profesor oficial de Excel en TikTok', acumula 1,7 millones de seguidores. Este ingeniero de sistemas y docente universitario fue reconocido el mes pasado con la placa de plata de YouTube, donde cuenta con más de 160.000 suscriptores.

