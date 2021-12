Polémica y optimismo por la Champions: así reaccionaron los clubes tras la histórica repetición del sorteo de octavos de final

La repetición del sorteo para los octavos de final de la Champions ha resultado histórica y ha dado mucho de qué hablar. Las reacciones han sido diversas entre los equipos clasificados a esta estancia del torneo europeo, con algunos que han celebrado y otros que han criticado esta decisión nunca antes vista.

El Real Madrid, que ahora enfrentará al Paris Saint-Germain (PSG), fue uno de los primeros en expresar su inconformidad. Según Marca, el club merengue se quejó ante la UEFA y consideró inamisible la repetición porque su emparejamiento —que lo cruzaba con el Benfica— fue el primero y ocurrió antes de "problema de 'software'" que argumento la organización. El equipo finalmente no presentó ninguna querella oficial y anunció en Twitter a su nuevo rival con la frase: "Cambio de planes…".

Por su parte, el delantero del club español, Rodrygo Goes, que había hecho una publicación anunciando al Benfica como su próximo rival, en medio de la polémica ironizó con una imagen de un árbitro que hace un gesto para acudir al VAR.

La Juventus también recurrió a la Red y compartió un emoticón con cara de sorpresa para dar a entender sus sentimientos hacia el actuar de la UEFA.

El Villareal —que encarará a la 'Vecchia Signora' en lugar del Manchester City— recibió con optimismo la eventualidad. Marcos Senna, responsable de Relaciones Institucionales del club, señaló que nunca han enfrentado a los italianos en la Champions y, sin querer desmeritar al conjunto de Pep Guadiola, comentó que es un equipo "histórico y un rival muy difícil".

🗣️ @MarcosSenna19: "Es un histórico y un rival muy difícil. Además, nunca nos hemos enfrentado a la @juventus, por eso creo que será una eliminatoria muy bonita".#UCL#UCLdrawpic.twitter.com/E4ChEmDpIO — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 13, 2021

"[El sorteo] se va a repetir. Es justo, fue un error. Estas cosas pueden pasar, a los directivos, a los jugadores y a la UEFA también. Es justo. Sería un error no repetirlo, habría sospechas", comentó por su parte Guardiola en una rueda de prensa previa al encuentro entre el Manchester City y el Leeds.

Por otro lado, el Atlético de Madrid ya había pedido "explicaciones" a la UEFA por los "errores cometidos", poco después de terminado el fallido sorteo que había dejado por fuera de su bombo de rivales la bola del Manchester United. Casualmente, ambas escuadras terminaron emparejadas y se verán las caras.

Estamos en conversaciones con UEFA para pedir explicaciones y una solución después de los errores cometidos en el sorteo de octavos de Champions League — Atlético de Madrid (@Atleti) December 13, 2021

Los 'Diablos Rojos' no fueron indiferentes. Y aunque el club no lanzó críticas, pidió a su público en Twitter dejar sus "pensamientos" y opiniones sobre todo lo ocurrido antes y después del primer sorteo.

Asimismo, Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, señaló que no dudaba que la UEFA tendría que repetir el evento. "Lo vi en vivo y pensé: 'No pueden dejarlo así, no hay posibilidad'. Definitivamente, tenían que volver a hacerlo". Asimismo, celebró que ahora sus pupilos jugarán con el Inter.

"Tuve que esperar 54 años para jugar en San Siro por primera vez... y ahora serán dos veces en tres meses, así que son buenas noticias. Por supuesto, es un sorteo difícil, sin duda. Son los líderes de la liga en Italia; un buen equipo en un buen momento", dijo el alemán.

