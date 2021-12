Un hombre se toma en serio la petición de su vecino de "sacar" su bote de basura (FOTOS)

Un hombre en Australia pidió a su vecino que sacara sus botes de basura y este decidió hacerlo de forma literal.

Todo comenzó cuando Carl Stanojevic, residente de Mackay, en Queensland, recibió un mensaje de texto en el que su vecino Nick Doherty le pedía que sacara su contenedor de basura, lo que el hombre convirtió en un recorrido de cinco horas por varios lugares de la ciudad, en una elaborada broma que se ha hecho viral.

"¿Podrías sacar mis botes de basura, por favor?" ("Would you be able to take my bins out please?"), decía el mensaje.

En inglés, la expresión "take out" puede entenderse como "invitar a salir", por lo que Stanojevic, un fotógrafo de 54 años, decidió llevar al contenedor, tras vaciarlo y limpiarlo, a varios restaurantes y bares de la ciudad.

Tras el recorrido, Stanojevic publicó en Facebook mas de veinte fotografías del contenedor con la descripción: "Nick Doherty, me pediste amablemente que "sacara" tu bote de basura. Así que lo hice", escribió.

La aventura con el contenedor número 6 empezó con una visita al estanque de patos, para continuar con un paseo por la playa, hacer algunas compras en el supermercado local, un rápido viaje al vertedero local, una llamada desde una cabina telefónica e incluso varios selfis con un grupo de limpiadoras, un socorrista y un conductor de camión de la basura.

Stanojevic comentó a los medios locales que "no había planeado nada", sin embargo, el contenedor atrajo mucha atención. "Fue una locura", dijo, añadiendo que no tenía ni idea de que su broma iba a tener tanta repercusión y que espera que sirva para que la gente se ría en tiempos difíciles.