"No, esto no es una broma": peces caen del cielo en una ciudad de Texas

La ciudad de Texarkana (Texas, EE.UU.) registró el pasado miércoles un inusual fenómeno meteorológico en el que cayeron peces del cielo por unos minutos.

"El 2021 está sacando todos los trucos... incluida la lluvia de peces", escribieron las autoridades locales en una publicación de Facebook. "Y no, esto no es una broma", aclararon. A continuación, solicitaron a los pobladores enviar fotos del acontecimiento.

Según un comerciante entrevistado por medios locales, el evento ocurrió alrededor de las 16:30 (hora local). "Hubo un fuerte trueno y cuando abrimos la puerta, miré hacia afuera y estaba lloviendo intensamente y un pez cayó al suelo y luego comenté [a mi colega]: '¡Están lloviendo peces!'. Me dijo: 'No, no lo están' y yo respondí: '¡No, de verdad lo están!'. Y los peces caían aquí y en todas partes", relató el hombre.

"La denominada lluvia de animales ocurre cuando pequeñas criaturas acuáticas, como ranas, cangrejos y peces pequeños son arrastrados por trombas o corrientes de aire que ocurren en la superficie de la Tierra. Luego caen al mismo tiempo que la lluvia", explicaron las autoridades.

