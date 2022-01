Espectadores de un festival de cine sueco están invitados a un experimento de hipnosis

Tras haber encerrado a cada asistente en un ataúd y luego llevar el aislamiento social al extremo de dejar a un solo espectador en una isla remota durante una semana, pareciera complicado para el Festival de Cine de Gotemburgo (Suecia) sorprender de nuevo a alguien. Sin embargo, los organizadores lo volvieron a hacer, al anunciar que utilizarán el evento de 2022, que se realizará a finales de enero, para experimentar con la hipnosis colectiva.

Antes de las proyecciones de 'Land of Dreams' ('La tierra de los sueños'), una sátira política; 'Memoria', un drama cuya historia se desarrolla en la Amazonía colombiana; y 'Speak no Evil' ('No hables, malvado'), una película danesa de terror –tres de las cintas seleccionadas para la edición de este año–, un hipnotizador buscará inducir a una hipnosis colectiva para "transformar el estado mental del público, de acuerdo con el ánimo y el tema de la película en cuestión", se lee en la página oficial del evento.

Según el director artístico del festival sueco, Jonas Holmberg, el experimento pretende "plantear cuestiones sobre la sumisión, la transgresión y el control", temas que adquieren relevancia mayor por "las normas y restricciones" impuestas durante la pandemia de coronavirus. Asimismo, trazó un paralelo entre la hipnosis y la experiencia inmersiva de ver una película en una sala de cine a oscuras.

El año pasado, los organizadores decidieron celebrar el evento en el contexto de la pandemia, sin poner en peligro a los espectadores, y limitaron el público a una sola persona: así, enviaron a una enfermera a una isla frente a la costa sueca, por una semana, para ver uno tras otro todos los filmes del programa. El formato del festival de 2019 no fue menos peculiar, pues los espectadores fueron encerrados en ataúdes equipados con pantallas y altavoces para intensificar la sensación de soledad de la película elegida para el experimento, que fue 'Aniara'.

El Festival de Cine de Gotemburgo se celebrará del 28 de enero al 6 de febrero. El programa completo del evento se publicará el 11 de enero.