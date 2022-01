"Tenemos covid… shhh": un pasajero de avión sorprende a una mujer enviando un mensaje en el que confiesa su positivo (FOTO)

El usuario que publicó la foto no especificó los detalles del vuelo, del lugar ni información alguna sobre la protagonista de su publicación.

Un usuario publicó a través de Reddit una fotografía del celular de una mujer que va sentada en avión en el que se distingue un mensaje en el que confiesa que tiene el coronavirus.

"Tenemos covid… shhh", habría tacleado en su iPhone la pasajera, cuyo "nosotros" indica que estaba volando con al menos una persona que también había dado positivo al virus. "Por eso volvemos a casa un día antes", continuaba el mensaje.

"¿Esto es legal?", se preguntaba el internauta que compartió la imagen, si bien no especificó los detalles del vuelo, ni otra información sobre la protagonista de la publicación, desatando con ello un intenso debate en el foro, que ya acumula más de 15.000 'me gusta' y más de 400 comentarios.

Algunos usuarios condenan la decisión de la mujer de coger el vuelo. "Está poniendo a mucha gente en peligro intencionadamente", señala un internauta. Mientras que otros aseguran que situaciones como esta no son infrecuentes. "Ocurre todo el tiempo. La gente no quiere perder su vuelo, ni retrasar sus viajes a casa o irse de vacaciones, etc.", escribe un usuario.

Otros coinciden en señalar que el viajero debería haberse ocupado de sus propios asuntos, en vez de tomar fotos a otras personas. "No sólo estás espiando el celular de un desconocido, sino que le estás haciendo fotos", reza otro comentario.

Por otra parte, también hay internautas que sugieren que la mujer escribió el texto a sabiendas de que alguien más estaba espiando sus mensajes, y recordaron que a veces se valieron del mismo 'truco' para deshacerse de personas chismosas. "Mi hermana y yo solíamos hacer algo así en los ascensores 'Entonces, ¿qué dijo el médico?' 'Oh, es contagioso, pero solo a través del contacto sexual'", escribió otro usuario.