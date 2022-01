"¡Bola de imbéciles!": el fuerte mensaje de un presentador mexicano a los antivacunas que se hizo viral (VIDEO)

El presentador mexicano Leonardo Schwebel fue muy expresivo y preciso a la hora de transmitir la semana pasada su postura en el noticiero Telediario Guadalajara sobre quienes se oponen a la vacunación contra el covid-19 en plena pandemia. Su fuerte mensaje para los antivacunas se ha hecho viral, marcando uno de los momentos más emblemáticos de la televisión mexicana.

"La libertad no te da derecho a fregar al prójimo. Ustedes, ¡malditos antivacunas!, ¡bola de imbéciles!, ¡ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas, y dejen de estar fregando al mundo!", manifestó el presentador a gritos.

En un mensaje de aproximadamente cuatro minutos de duración, Schwebel declaró que para él, los antivacunas "son unas moscas, y a las moscas no se les convence de que sean abejitas, les gusta estar en la popó". "A las moscas: quédense en la popó, no me importan, pero sí me importa que no me contagien", afirmó el conductor.

"Su libertad de ser imbéciles por no quererse vacunar no les da derecho a que me contagien a mí", reiteró, al admitir que las posibilidades de contraer el coronavirus se mantienen incluso entre los vacunados y precisamente por eso no se puede prescindir del uso de las mascarillas en espacios públicos.

"¡Sí, tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocaaas!", concluyó Schwebel en un ímpetu acalorado antes de retirarse del escenario.