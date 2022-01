Gabriel Boric se vuelve viral al defender a Taylor Swift en su discusión con el líder de Blur, que la acusó de no escribir sus propias canciones

"No te tomes en serio a los tipos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención", le escribió en Twitter a la cantante el próximo presidente de Chile.

El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, intervino en una discusión protagonizada por los músicos Taylor Swift y Damon Albarn, luego de que este último, líder de la banda de rock Blur y cofundador de Gorillaz, asegurara en una reciente entrevista que la estrella del pop estadounidense no escribía sus propias canciones.

En este contexto, Boric comentó el martes una publicación de Swift en la que la cantante desmentía las declaraciones de Albarn y lo criticaba por "desacreditar" su forma de escribir, además de calificar su opinión "completamente falsa y muy dañina".

"Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No te tomes en serio a los tipos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur, Taylor", escribió en inglés el dirigente izquierdista. La publicación de Boric se hizo viral en Chile, acumulando más de 11.000 retuits y más de 96.000 'me gusta'.

En diálogo con el diario Los Angeles Times, se le preguntó a Damon Albarn sobre los músicos modernos y el entrevistador mencionó a Taylor Swift, resaltando que era "una excelente compositora". "Ella no escribe sus propias canciones" respondió Albarn. El periodista rebatió sus palabras asegurando que coescribía algunas de ellas.

"Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia (…) Compositores realmente interesantes son Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift", dijo.

En medio de la polémica, Albarn le pidió disculpas a la cantante y aclaró que lo último que quería era desacreditarla como letrista. "Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre la composición de canciones y lamentablemente se redujo a un 'clickbait'. Me disculpo sin reservas y sin condiciones", aseguró.

