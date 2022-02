"La pregunta más estúpida y cursi": Una joven graba por accidente su ofensiva respuesta en una entrevista de trabajo y se hace viral en TikTok

Una usuaria de TikTok compartió recientemente un video, en el que presenta por accidente su ofensiva respuesta a una pregunta en una entrevista de trabajo en línea, tras no darse cuenta de que ya estaba grabándola.

"Haciendo una entrevista en video que solo tienes una oportunidad de acertar. Accidentalmente empecé a grabar demasiado pronto", explicó Chaylene Martínez, apodada en la red social 'chayjordan_ en', quien intentaba conseguir el puesto de auxiliar de vuelo en la aerolínea estadounidense SkyWest Airlines.

Al principio del clip se puede ver a la joven leyendo la pregunta '¿Cuál es su impresión de la cultura de la compañía SkyWest y cómo le afecta?', que luego describe la pregunta como la "más estúpida y cursi" que ha escuchado en su vida. "Y tienes que grabarte diciéndolo, así que es tan incómodo", señala la tiktoker, que parece estar hablando por teléfono. Después de hacer una pausa, agrega: "Mi impresión de la cultura de SkyWest se basa en la declaración de la misión que ustedes tienen... espera... aguanta...".

Sin embargo, un momento después, se da cuenta de que ya está grabando su respuesta. "Oh no", se oye decir a la joven, antes de sonreír y explicar a la cámara: "Lo siento mucho, no me di cuenta de que estaba grabando, estaba practicando".

La protagonista del video –que se hizo rápidamente viral en TikTok, logrando más de 8 millones de visualizaciones y un millón de 'me gusta'– reconoció más tarde que no consiguió el trabajo.

Por su parte, múltiples usuarios expresaron su apoyo a la joven. "Trabajo para SkyWest y esto llegó a la página de Facebook de SkyWest y déjenme decirles que todos los comentarios son de nosotros diciendo 'por favor, contrátenla'", escribió una internauta. "Espero que sepas que todos en SkyWest estamos hablando de esto en nuestro grupo de Facebook y te queremos, ¡espero que te contraten!", agregó otro.

