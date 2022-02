Internautas descubren una supuesta cuenta de TikTok del 'estafador de Tinder'

Después del estreno del documental 'Tinder Swindler' ('El estafador de Tinder', en español), un nuevo lanzamiento de Netflix basado en las historias reales de tres mujeres engañadas por un supuesto millonario israelí conocido como Simon Leviev, el perfil de Instagram del sujeto fue eliminado. Ahora, los internautas discuten si una reciente cuenta de TikTok pertenece o no al protagonista de la historia.

El usuario es el mismo que el de las redes sociales anteriores de Shimon Hayut —el nombre real del estafador— y el perfil ya tiene más de 185.000 seguidores. Si bien en los videos aparece el mismo Hayut dirigiéndose directamente a los espectadores y con el rostro claramente visible, se trataría de una cuenta falsa de alguien que se hace pasar por el famoso delincuente.

De hecho, un representante del supuesto millonario confirmó a Newsweek que la cuenta hallada por los internautas no pertenece a Hayut. "Simon no tiene TikTok y nunca lo ha tenido", afirmó el portavoz, agregando que diferentes personas robaron sus fotos y videos para crear cientos de cuentas falsas. "No es él", reiteró.

Según el vocero, el 'clip' publicado este lunes, en el que Hayut felicita a todos por el Día de San Valentín y afirma que "esta" cuenta es su único perfil en las redes sociales, lo robaron de su página de Instagram antes de ser desactivada.

En otro video publicado en la plataforma, el estafador se encuentra a bordo de un avión privado acompañado de su exnovia Polina, con quien —de acuerdo con el documental— terminó la relación, lo que reduciría las probabilidades de que la cuenta, en realidad, pertenezca a Hayut.

'Tinder Swindler' se estrenó el 2 de febrero y reveló la historia de las víctimas del estafador después de conocerlo a través de la aplicación de citas y quedar atrapadas en una complicada red de mentiras, entregándole eventualmente cientos de miles de dólares. En 2019, una de ellas ayudó a detener a Hayut. Se estima que el hombre logró robar unos 10 millones de dólares en total.

Hayut fue condenado a 15 meses de prisión, pero salió en libertad 5 meses después. Netflix mostró al final de su película que el hombre continuó luego con su estilo de vida, con una nueva novia.