Show cancelado, pelea con los fans y quejas de diva: el polémico paso de la rapera Doja Cat en Paraguay que le valió una campaña de repudio

La rapera estadounidense Doja Cat provocó una fuerte controversia en Paraguay al insultar y pelearse con los fans en una accidentada gira, en la que el único concierto que tenía programado no pudo llevarse a cabo debido a las lluvias.

Más allá de la suspensión del recital, que no fue su responsabilidad sino de una emergencia climática, el enojo de sus seguidores se debe a que la artista los maltrató y se quejó de que no fueron a verla al hotel en el que se hospedaba.

"Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí. Supérenlo... ni uno", escribió en una serie de tuits que después eliminó.

La indignación en su contra fue inmediata, ya que fotos y videos de diferentes medios y de usuarios de redes sociales demostraron que sí había público esperándola y que ella jamás salió a saludarlos. Además, le criticaron que se preocupara más por su ego que por los daños que pudieran causar las lluvias a los paraguayos.

ese mismo día los fans esperaron por ella afuera del hotel en el que se hospedaba la cantante, esperando recibir un saludo o al menos poder verla y adivinen que, pues no salió pic.twitter.com/hXk7ia1LNZ — cony🇵🇾 (@conymorenovlz) March 25, 2022

Su actitud contrastó con la de Miley Cyrus, quien esta semana también estuvo en Paraguay, se solidarizó con la gente e incluso cantó a través de sus redes sociales ya que no podría hacerlo en vivo. Otros usuarios también recordaron a Lady Gaga, ya que cuando estuvo en Asunción salió del hotel, firmó autógrafos y se sacó fotos con sus seguidores.

Doja: No había nadie esperándome afuera, NADIE¡!Fans de doja cat fuera del hotel: pic.twitter.com/iyva85vwFQ — Ex_ɴᴀᴍᴏʀᴀᴅᴀ (@Ex_namorada1) March 25, 2022

Además, después trascendió que durante una fiesta privada, Cat, quien tiene éxitos mundiales como "Kiss me more" o "Say so", exigió que los empleados no la miraran a los ojos.

Así se sintió leer los tweets de Doja Cat pic.twitter.com/mozvgR4kzN — Axel Silvero (@AxelSilvero9) March 24, 2022

Ante el alud de quejas por su actitud que se replicaron en redes, la artista redobló la apuesta. "Me arrepiento de todo el tiempo que gasté alistándome ese día para el show por el que me estuve rompiendo el lomo cada día para darles a ustedes, pero Dios los bendiga", escribió en franca confrontación con el público del país sudamericano.

Como las críticas en su contra no cesaban, Cat terminó anunciando que dejaba la música. "No me importa una mierda, renuncio, no puedo esperar a desaparecer y ya no necesito que creas en mí. Todo está muerto para mí, la música está muerta, y soy una maldita tonta por haber pensado que estaba hecha para esto. Esta es una maldita pesadilla. Deja de seguirme", agregó en otro tuit que también terminó borrando.

Latinos viendo el show que hizo Doja Cat porque no volvieron a ir hasta su hotel: pic.twitter.com/ANUzsShHDY — 𝖜𝖆𝖎𝖋𝖚 𝖈𝖍𝖚 (@jessi_helrik) March 25, 2022

Incluso cambió su nombre de usuario por el de "I quit" (renuncio) y advirtió que ya no volverá a sacarse fotos en esta gira que, además de Paraguay, incluyó Argentina, Brasil y Chile.

"No me arrepiento", fue la respuesta que le dio a una usuaria de Twitter que la definió como "enemiga pública número 1 de Paraguay" y que le dijo que era muy tarde para pedir perdón. De hecho, hasta ahora la rapera no se ha disculpado.

Defensa

Su reacción fue cuestionada por miles de usuarios en varios países de América Latina, que optaron por defender a Paraguay. Los memes fueron más que elocuentes y estuvieron acompañados por el hashtag #DojaCatOverParty.

Latinoamerica enterándose que la doja cat se metió con Paraguay y solo los latinos nos podemos insultar entre latinos pic.twitter.com/StNIwRDJGd — ˢᶜᵉˡᵉⁱʸ (@kimtataholic) March 25, 2022

Mensaje de todo LATAM a Doja Cat pic.twitter.com/jLWurdjZtz — Falsetto child 🏳️‍🌈 (@rodriferreyra90) March 25, 2022

La polémica rememoró otros escándalos protagonizados por artistas estadounidenses, como cuando el vocalista de la banda Maroon 5, Adam Levine, se fue enojado del Festival de Viña del Mar en Chile en 2020.

"Esto es un programa de televisión, no un concierto (...) maldita ciudad... imbéciles", dijo al quejarse de las condiciones técnicas en las que se había llevado a cabo su presentación. Lo que no sabía era que sus dichos, que degradaban a uno de los eventos musicales más importantes de América Latina, habían sido grabados en celular.

Después de una ola de repudio, Levine pidió perdón a los fans de ese país. Lo mismo tuvo que hacer en 2013 con el público argentino el cantante Justin Bieber después de usar la bandera nacional como escoba durante una de sus presentaciones. En su disculpa, el artista aseguró que la había sacado del escenario para que nadie se tropezara, ya que el piso estaba lleno de regalos que le habían lanzado.

"Nunca haría nada para faltarle el respeto a la Argentina o a la gente de la Argentina o a los fans. Me encantó el tiempo que pasé y espero regresar. Di todo de mí y sé que los fans también. Los amo", escribió.

Y cumplirá su promesa, ya que en septiembre próximo, nueve años después de este escándalo, volverá a tocar en el país sudamericano. Los fans no le guardan rencor, ya que las entradas se agotaron minutos después de ponerse a la venta.