Liam Neeson dice que podría regresar a 'Star Wars' pero solo con una condición

El actor Liam Neeson, quien interpretó al maestro jedi Qui-Gon Jinn, el mentor de Obi-Wan Kenobi en 'Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma', se mostró predispuesto a regresar al universo galáctico siempre y cuando sea solo para una película.

"Creo que sí, sí. Creo que sí... si fuera para una película. Soy algo esnob en cuanto a la televisión, lo admito, sencillamente me gusta la gran pantalla", confirmó este lunes el actor, de 69 años, citado por el portal Comicbook. "Qui-gon, no puedo creer que hayan pasado 24 años desde que hicimos 'La amenaza fantasma', simplemente no puedo dar crédito a cómo ha pasado el tiempo", agregó.

La posibilidad del regreso de Neeson a la franquicia surge en medio del próximo estreno de Disney+ de la serie, 'Star Wars: Obi-Wan Kenobi', en la que tanto Ewan McGregor como Hayden Christensen volverán a interpretar sus papeles como Obi-Wan y Anakin Skywalker/Darth Vader, respectivamente.

Previamente en 2020, Neeson comentó su rechazo a posibles papeles en el género de fantasía, ya que no tiene ningún deseo "de ir al gimnasio durante tres horas todos los días" para ponerse en forma y meterse en "un traje de velcro con una capa".

"La primera 'Star Wars', estuve en ella, eso fue hace 22 años, y lo disfruté, porque era novedoso y era nuevo. Actuaba para pelotas de tenis, que al final serían unas pequeñas criaturas peludas. Eso fue interesante, en cuanto a la actuación, tratar de hacer que pareciera real, pero nunca más. Es bastante agotador", admitió. "Simplemente no es mi género, realmente no lo es", sentenció.