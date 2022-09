VIDEO: Graban un gran remolino de polvo en el festival Burning Man

Up-close footage of a powerful "dust devil" in Gerlach, Nevada this weekend! 🌪🏜Video sent in by: Rob J.#ʷᵉᵃᵗʰᵉʳ#ᵈᵘˢᵗᵈᵉᵛⁱˡ#ᵇᵘʳⁿⁱⁿᵍᵐᵃⁿ#ᵗᵒʳⁿᵃᵈᵒ#ˢᵗᵒʳᵐʰᵒᵘʳ#ⁿᵛʷˣpic.twitter.com/jgq6bSuYlT