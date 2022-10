El hermanastro de Elvis Presley recuerda la última conversación que tuvieron juntos

Billy Stanley aún recuerda claramente la última vez que habló con su hermanastro, el legendario cantante estadounidense Elvis Presley, el 14 de agosto de 1977.

Según comentó este lunes Stanley a Fox News, el 'rey del rock and roll' estaba demostrando con orgullo sus nuevos cuchillos de karate. Mientras ambos se enfrentaban, Stanley lanzó un puñetazo inesperado, haciendo que Presley reaccionara rápidamente. Stanley se lastimó el dedo y se le formó una ampolla de sangre. "Vio que me golpeó, así que inmediatamente soltó los cuchillos, me agarró el dedo y me acompañó al baño", dijo Stanley, que recientemente escribió su nuevo libro 'La fe de Elvis'.

Luego de limpiar la herida, Presley le preguntó a su hermanastro en voz baja: "¿Crees que Dios nos perdona todos nuestros pecados?". A lo que Stanley sorprendido contestó: "Bueno, sí, es decir, hemos hablado de esto durante casi 17 años, Elvis". Presley replicó: "Solo quería oírte decir eso, Billy". La conversación giró entonces en torno al futuro. Según Stanley, Presley estaba dispuesto a hacer serios cambios en su vida. Quería deshacerse de su antiguo mánager, el coronel Tom Parker. Luego hablaron sobre amor. Presley le aseguró a su hermano menor que él había estado enamorado dos veces, sin mencionar nombres.

Tras la plática, Presley dijo que iba a ir a leer su Biblia. Stanley se despidió y le prometió que lo vería el 16 de agosto, a lo que este respondió: "De acuerdo, te quiero". Aquella fue la última vez que Stanley vio a Presley con vida, la estrella del rock falleció el 16 de agosto de 1977, a los 42 años.