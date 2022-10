Protagonista de 'Twin Peaks' confiesa que "no pretende entender mucho lo que hace David Lynch"

El actor Kyle MacLachlan opinó que las películas del famoso director "son realmente experimentales y hacen muchas preguntas, pero no dan muchas respuestas".

El portal The A.V. Club entrevistó el pasado lunes al sexagenario actor estadounidense Kyle MacLachlan. Durante la entrevista, el protagonista de exitosas series y películas como 'Twin Peaks', 'Dune' y 'Blue Velvet', dirigidas por el director norteamericano David Lynch, comentó algunas cuestiones sobre el afamado director, de 76 años.

MacLachlan confesó que quedó sorprendido cuando comenzó a trabajar con uno de los grandes cineastas surrealistas del mundo, a pesar de su poca experiencia actoral y de su corta edad. "Yo no pretendo entender mucho lo que hace David, pero reconozco que soy su conducto a través de estos mundos, y eso es un desafío, y también me siento muy bien al respecto".

"Todavía hay grandes cantidades de datos que no entiendo, y no necesito entender, honestamente. Sus películas son realmente experimentales y hacen muchas preguntas, pero no dan muchas respuestas". El actor recordó el gran apoyo que recibió del director cuando filmaron 'Dune' (1984), y se sintió un poco frustrado al fallar varias veces en una escena donde tuvo que hablarle directamente a la cámara. "Tenemos una hermosa taquigrafía cuando trabajamos juntos", agregó.

"Creo que hay cosas en sus películas que están ahí solo para ponerte en un estado de ánimo, y él dice algo así como "deja de pensar y simplemente existe en este momento, ahora". Así que le entrego el control honestamente", declaró el actor.