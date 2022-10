Bono se disculpa por el disco de U2 que se descargaba de manera automática en iTunes

El líder de la banda U2, Bono, habló en su autobiografía sobre el acuerdo que alcanzaron con Apple en 2014 para que su álbum 'Songs of Innocence' se descargara de manera automática en las cuentas de los usuarios de iTunes. "Los críticos podrían acusarme de haberme extralimitado", afirmó, responsabilizándose por haber impulsado el convenio.

En un extracto del libro publicado por The Guardian, Bono recuerda que tras un primer acuerdo en 2004, diez años después llevó a las oficinas de la compañía la propuesta de descargar el nuevo trabajo del grupo en los dispositivos de la firma.

"¿Quieres descargar esta música gratis?", le preguntó el CEO de Apple, Tim Cook, quien agregó que el propósito de la empresa no era entregar obras de manera gratuita. "El punto es asegurarnos de que a los músicos se les pague", continuó.

"No. No creo que debamos regalarla. Creo que ustedes deben pagarnos y luego entregarla gratis, como un regalo a la gente. ¿No sería maravilloso?", contestó Bono, quien parecía no convencer a Cook, por lo que le expresó que deberían trabajar "como cuando Netflix compra una película y la entrega a los suscriptores". "Pero no somos una organización de suscripción", replicó el jefe de Apple, ante lo que el cantante aseguró: "Todavía no".

La intención era que todos los usuarios pudieran tener acceso al álbum y Bono consideró que era "su elección si quieren escucharlo". Sin embargo, en su autobiografía reconoce que fue una ambición excesiva: "Los críticos podrían acusarme de haberme extralimitado. Así es".

"Creía que si poníamos nuestra música al alcance de la gente, ellos podían elegir si la tomaban o no. No es así", admitió el cantante de U2 y recordó que pensaron que eran como un Santa Claus que regalaba sus canciones.

"Rápidamente nos dimos cuenta de que nos habíamos topado con una seria discusión sobre el acceso de la gran tecnología a nuestras vidas. La parte de mí que siempre será punk rock pensó que esto era exactamente lo que The Clash haría. Subversivo. Pero lo subversivo es difícil de reclamar cuando trabajas con una compañía que está a punto de ser la más grande de la Tierra", admitió Bono, quien asumió "toda la responsabilidad".

La conclusión a la que llegó Cook también muestra que el proyecto no tuvo el resultado esperado, ya que Apple debió generar una herramienta para borrar el álbum de los dispositivos. "Nos convenciste de un experimento. Corrimos con eso. Puede que no haya funcionado, pero tenemos que experimentar, porque el negocio de la música en su forma actual no está funcionando para todos", le dijo.

La biografía de Bono, disponible a partir de noviembre próximo, cuenta con 40 capítulos, cada uno de los cuales recibe el nombre de un tema de U2.