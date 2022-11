Saúl 'Canelo' Álvarez amenaza a Messi y provoca una avalancha de memes

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez amenazó al futbolista argentino Lionel Messi por supuestamente haber "limpiado el piso" con la camiseta de la selección de México durante el festejo de la albiceleste tras su triunfo este sábado en el partido correspondiente del Grupo C del Mundial de Catar 2022.

"Que le pida a Dios que no me lo encuentre […] Así como respeto, ¡Argentina tiene que respetar a México! No hablo del país [Argentina], hablo de Messi por la mam**** que hizo", escribió el púgil este domingo en Twitter.

Que le pida a Dios que no me lo encuentre!! 👊🏻👊🏻🤬🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022

Sus declaraciones hacen referencia a un video que se viralizó en redes sociales, en el cual Messi está a punto de quitarse uno de sus botines y empuja con uno de ellos una camiseta de México que estaba tirada en el suelo justo delante de sus pies. Algunos usuarios e hinchas de la tricolor lo interpretaron como un gesto ofensivo hacia el equipo y al país.

AHORA NOS VOLVIMOS A ILUSIONAR!!!📹 El festejo íntimo de los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección en el vestuario.🇦🇷 El sueño sigue intacto, Argentina.pic.twitter.com/BmYkiOtcII — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 26, 2022

Asimismo, las declaraciones de Canelo generaron reacciones de todo tipo. Algunos concuerdan con el campeón absoluto de los supermedianos, mientras que otros consideran exagerados sus reclamos, sacados de contexto y como una excusa para llamar la atención. De cualquier modo, sus palabras y enojo dieron pie a una avalancha de memes de todo tipo que inundó la Red.

Canelo when he sees Messi pic.twitter.com/ZfkfUfKxEw — bag (@mookiebag) November 28, 2022

Messi googleando quien es Canelo Alvarez pic.twitter.com/XjLIH0ZbtG — Ⓜ️ati Smith (@Trumperizar) November 28, 2022

Me encanta porque Canelo le tira tuits a Messi y Lionel debe estar así pic.twitter.com/iWh2gryM14 — Mati Turner (@_Matiele) November 28, 2022

Dime Canelo, entonces esas patadas que Messi le dio a la camiseta de Mexico, están acá entre nosotros? pic.twitter.com/sIb2qGbNEB — Alex 🇦🇷 (@alexculee) November 28, 2022

No te rebajes Canelo, tú si eres un campeón del mundo🇲🇽🏆Messi nunca lo será pic.twitter.com/3eHGluRjZC — Alberto Cabrera (@betobooks) November 28, 2022

Se le ve bien a Messi practicando para su combate con el canelo pic.twitter.com/k0yuPh16VM — BUEN CHICO MARRERITO 🇲🇽 (@ElBuenChico_) November 28, 2022

Canelo mañana viendo que por dedicarle 700 tweets a Messi tiene toda Argentina y media Latinoamérica en contra pic.twitter.com/3AtG80vqPV — Alex 🇦🇷 (@alexculee) November 28, 2022

El Canelo Álvarez llamándole a Lionel Messi después de ver el video: pic.twitter.com/DJk61Yxp31 — rg (@rgg1994) November 28, 2022

Es verdad canelito, Messi humilló a México y lo irrespetó. Te pongo el momento exacto en el que lo hizo pic.twitter.com/jTMfVwe2sl — Enmanuel Silva A. (@enmanuel_97) November 28, 2022

Messi celebrando la victoria de Argentina // El Canelo. pic.twitter.com/rlzxV4srYI — Pambol Azteca (@Pambol_Azteca) November 28, 2022

