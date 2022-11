Una 'tiktoker' mexicana compra un vuelo para Chiapas pero termina en EE.UU. sin pasaporte ni visado

Una joven mexicana denunció a través de TikTok que compró un vuelo rumbo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas, pero por error terminó en Seattle, Estados Unidos, sin pasaporte ni visado.

Según la publicación de la 'tiktoker', que alcanzó casi 4 millones de reproducciones, ella había comprado un vuelo de ida y vuelta de Tuxtla Gutiérrez a Guadalajara. A la capital del estado de Jalisco viajó sin problemas, pero la situación cambió cuando quiso tomar su vuelo de regreso a Chiapas.

El personal de la aerolínea Volaris al parecer se confundió y la hizo subir al avión equivocado. Los responsables de controlar la documentación no la avisaron de que estaba por volar al extranjero ni tampoco le pidieron el pasaporte.

La joven se dio cuenta de que algo no andaba bien cuando en pleno vuelo se le pidió completar una declaración de aduana con su número de pasaporte, que no tenía. Luego de comentarle la situación a la azafata, esta le preguntó: "¿Y cómo estás viajando si no tienes pasaporte?", a lo que la chica respondió que no lo creía necesario ya que pensaba que era un viaje nacional.

Entonces se le dio aviso al capitán del avión, quien tranquilizó a la 'tiktoker' diciéndole que se pondrían en contacto con la torre de control para avisar a sus familiares sobre la situación.

Una vez en Seattle, personal de la aerolínea la recibió y la acompañó para que pudiera tomar el único vuelo de regreso a México, ya que la chica no tenía documentos y tampoco hablaba inglés.

