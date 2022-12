VIDEO: Un gato se cuela en la rueda de prensa de Brasil en Catar, lo despachan 'sin tacto' y la Red 'se pone de uñas'

La selección de fútbol de Brasil ofrecía este miércoles una conferencia de prensa cuando, de repente, un gato de color café con rayas negras se subió de un salto a la mesa donde el delantero Vinícius Jr. hablaba en vísperas del partido de cuartos de final contra Croacia que se jugará este viernes.

Pese a que el minino se sentó tranquilo a la derecha del jugador del Real Madrid, el jefe de prensa de la selección brasileña, Vinícius Rodrigues, lo agarró con las dos manos por el lomo y lo arrojó de forma brusca fuera de la mesa, lo que incomodó a los presentes, que en un par de segundos llenaron la sala de murmullos, mientras el hombre intentaba justificar su reacción.

Eis que surge um gato 🐈 na entrevista coletiva de Vinicius Jr. no Catar! #genacopapic.twitter.com/xKVyj4SPy7 — ge (@geglobo) December 7, 2022

El gato, por su parte, permaneció sentado en el suelo a un extremo de la mesa.

Simplesmente um GATO pulou na mesa na coletiva do Vini Jr! 😺📹: @simpraisapic.twitter.com/D7WCQqfeMn — GOAL Brasil (@GoalBR) December 7, 2022

Los internautas no tardaron en llenar las redes sociales con muestras de descontento e incluso acusaciones de maltrato hacia el animal. Mientras unos critican el hecho de haber sacado al animal de la mesa, otros lo tomaron como un mal presagio.

"Perdió la oportunidad de dejar una linda imagen para la selección brasileña, pudo haber dejado al gato ahí y hasta acariciarlo. Estamos en el centro de atención y el tipo hace eso. Además, no se agarra al gato de esa manera", escribió un usuario.

"El gatito estaba ahí como señal de suerte para Brasil, luego este animal se llevó la suerte de Brasil", advirtió otro.

"Agarró al gato de forma correcta, no lastima al gato y no corre el riesgo de ser arañado por él", repuso otro. No obstante, hubo quienes prefirieron incidir en la actitud que subyace en el gesto y no tanto en la forma que eligió para despachar al felino.

"No importa si le dolió o no. La actitud grosera dice mucho", expresó un internauta.

"No había necesidad de lanzar al gatito de esa forma sin noción. Actitud ridícula", se lamentó otro.