Céline Dion revela que padece una rara e incurable enfermedad neurológica

La cantante canadiense Céline Dion reveló este viernes que padece una enfermedad neurológica incurable, por lo que se ha visto obligada a posponer las fechas de su gira europea programada para febrero de 2023.

"Como saben, siempre he sido un libro abierto. No estaba lista para decir nada antes, pero estoy lista ahora. He estado lidiando con problemas de salud durante mucho tiempo. Y ha sido realmente difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar sobre todo lo que he estado pasando", explicó la artista.

Se trata del síndrome de la persona rígida, un trastorno del sistema nervioso central que causa rigidez muscular progresiva y espasmos. Según la cantante, este enfermedad "afecta a aproximadamente una de cada millón de personas".

Muchos pacientes que padecen esta enfermedad sufren de ansiedad y depresión, ya que los síntomas afectan sus actividades diarias, según el Centro de Información Genética y de Enfermedades Raras de EE.UU. Su calidad de vida se reduce drásticamente debido a la incapacidad de conducir, trabajar o mantener el mismo nivel de comunicación, entre otras limitaciones.

"Desafortunadamente, los espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces me causan dificultades al caminar y no me permiten usar mis acordes vocales para cantar de la manera en la que estoy acostumbrada", reveló Céline Dion.

Asimismo, aseguró que está trabajando duro con su terapeuta de medicina deportiva todos los días "para recuperar su fuerza" y volver al escenario.

"Les extraño mucho. Extraño verlos a todos, estar en el escenario cantando para ustedes", continuó entre lágrimas.

"Para que pueda regresar con ustedes de nuevo no tengo más remedio que concentrarme en mi salud en este momento y tengo la esperanza de que estoy en el camino de la recuperación", afirmó la artista.