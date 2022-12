¿Pudo Jack sobrevivir en el final de 'Titanic'?: James Cameron pone fin al debate 25 años después del estreno de la cinta

El cineasta ha realizado una serie de pruebas científicas para demostrar si el protagonista pudo haberse salvado o no. Los resultados serán presentados en un especial el próximo febrero.

Una de las escenas que más polémica ha causado entre la comunidad cinéfila es la desgarradora muerte de Jack Dawson, interpretado por Leonardo DiCaprio, en el final de 'Titanic'. El personaje perece al no poder subir a la puerta usada como balsa improvisada por Rose (Kate Winslet).

Tras 25 años de debate, en una entrevista con el medio canadiense Toronto Sun, James Cameron, director de 'Titanic', puso fin definitivamente a una de las preguntas más recurrentes entre los amantes del cine: ¿por qué Jack no sobrevivió si podía haberse subido a la puerta usada como balsa improvisada por Rose?

Para algunos, la puerta flotante era lo suficientemente grande como para que Rose le hiciera espacio a Jack y salvarse juntos, por lo que consideran que su muerte pudo haber sido evitada por la coprotagonista. En contra de esta opinión, hay quienes ven en esta acción la prueba máxima del amor, ya que Dawson entregó su vida para que su enamorada lograra salvarse.

Poniendo fin a un viejo debate

Ahora, un cuarto de siglo después, Cameron reveló que planea demostrar en su próximo documental que Jack no pudo sobrevivir. "Hemos realizado un estudio científico para acabar con todo este asunto y clavarle una estaca en el corazón [a la polémica] de una vez por todas".

Según detalló el director: "Hemos hecho un análisis forense exhaustivo con un experto en hipotermia que reprodujo la balsa de la película […] Utilizamos a dos dobles con la misma masa corporal que Kate y Leo y les pusimos sensores por todas partes. Los metimos en agua helada y comprobamos si podían haber sobrevivido mediante diversos métodos".

"[Los resultados demuestran] que no había forma de que ambos sobrevivieran. Solo uno pudo sobrevivir", contó el cineasta, quien aseguró que trabaja en un especial sobre las pruebas que saldrá el próximo febrero junto con el reestreno de 'Titanic'.

Independientemente de los resultados de las pruebas científicas, Cameron comentó que la muerte del protagonista también fue una elección artística. "Es como Romeo y Julieta. Es una película sobre el amor, el sacrificio y la mortalidad. El amor se mide por el sacrificio […] Tal vez no lo hice de una manera con la que todo el mundo está de acuerdo, pero Jack tenía que morir. Es así de simple", apuntó.

Actualmente, el director se encuentra promocionando su más reciente producción, 'Avatar: The Way of Water', que se estrenó en la pantalla grande el pasado 14 de diciembre.

