Petición argentina para que "Francia deje de llorar" golea al reclamo de repetir la final del Mundial

Los aficionados de la selección francesa consideran que el arbitraje "estuvo totalmente vendido", mientras que los seguidores de la Albiceleste opinan que los europeos no aceptan la derrota.

Una petición virtual lanzada en la plataforma change.org solicitando a Francia que "deje de llorar" se acerca a los 700.000 de firmas, en respuesta a un pedido similar hecho por franceses para repetir la final del Mundial de Catar 2022, en la que ganó Argentina en la tanda de penaltis.

Esta semana, los aficionados de la selección francesa publicaron una solicitud en el portal MesOpinios exigiendo a la FIFA que se vuelva a jugar el partido. El autor de la iniciativa argumenta que la terna arbitral, dirigida por el polaco Szymon Marciniak, "estuvo totalmente vendida", y que "nunca hubo penal" en el primer gol argentino. Asimismo, afirma que el segundo tanto de los sudamericanos tampoco debió ser validado, porque hubo "falta" sobre Kylian Mbappé en la jugada previa.

De momento, la petición francesa ha reunido poco más de 227.170 firmas. La respuesta de los seguidores de la Albiceleste no se hizo esperar y lanzaron su propia solicitud titulada: "Francia deja de llorar". "Desde que les ganamos la final del Mundial de fútbol, los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo", señala la descripción de la demanda.

"El mejor de la historia del fútbol"

Hasta este domingo, la solicitud de los argentinos ya ha reunido más de 671.950 firmas. "Esta petición es para que los franceses dejen de llorar y acepten que [Lionel] Messi es el mejor de la historia del fútbol y tiene de hijo a Mbappé", finaliza.

Luego de que Argentina se consagrara campeón del mundo, la prensa francesa criticó duramente las decisiones de Marciniak y reclamó que el tercer tanto de la Albiceleste debió ser anulado, puesto que los jugadores suplentes invadieron el terreno de juego antes de que el balón cruzara la línea de gol.

El árbitro polaco respondió sutilmente a las críticas, mostrando una imagen que "los franceses no mencionan". En una rueda de prensa, Marciniak exhibió una foto en la que se puede ver a varios jugadores suplentes del combinado galo dentro de la cancha antes de que Mbappé marcara el tercer gol de empate.

