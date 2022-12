VIDEO: Una azafata sorprende al cantar el éxito navideño de Mariah Carey en pleno vuelo

Durante las últimas semanas, el espíritu navideño se ha apoderado de muchas personas. Miles de familias celebraron la Navidad y ahora se preparan para recibir el Año Nuevo. Algunos tuvieron que pasar la Nochebuena en la altura, como los pasajeros de un vuelo de Palma de Mallorca a Madrid que quedaron boquiabiertos cuando una azafata interpretó la popular canción navideña 'All I want For Christmas Is You' de Mariah Carey.