Revelan los planes originales de la película 'Pantera Negra: Wakanda por siempre'

Ryan Coogler, director y coguionista de 'Pantera Negra: Wakanda por siempre', ha revelado detalles acerca de cómo era la historia del filme antes de que se produjera la muerte del actor Chadwick Boseman, que encarnaba a T'Challa, su protagonista original.

"No podía creer que eso estaba ocurriendo. No sabía cómo íbamos a levantarnos y resolverlo", dijo Coogler a The New York Times en referencia al fallecimiento de Boseman en agosto de 2020, que causó que la historia de la película de Marvel Studios se reescribiera.

El cineasta calificó de "desafío" retomar el personaje de T'Challa/Pantera Negra, que era uno de los millones de personas que se desvanecían repentinamente en la saga 'Vengadores: Infinity Wars' y eran traídos de vuelta por los Vengadores cinco años después.

Según Coogler, 'Pantera Negra: Wakanda por siempre' iba a tratar sobre la paternidad desde la perspectiva de T'Challa, que se convertía en padre antes de desaparecer.

La primera escena del guion mostraba a Nakia, pareja de T'Challa, pedirle a su hijo Toussaint contarle lo que sabe sobre su progenitor. Sin embargo, el niño desconocía que su padre era Pantera Negra, dado que nunca lo conoció y su madre se había vuelto a casar.

Seguidamente, reaparecían todos los desvanecidos por el 'chasquido' de dedos de Thanos y se vería a T'Challa conocer a su hijo por primera vez.

La trama del filme iba a tratar sobre un verano que el niño pasa con su padre. Cuando Toussaint cumple 8 años, ambos realizan un ritual en el que salen a la naturaleza y deben vivir de la tierra. Sin embargo, algo sucedía y Pantera Negra debía ir a salvar el mundo acompañado con su hijo. "Esa era la película", resumió Coogler.