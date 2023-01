Los memes inundan las redes después de que Shakira lanzara una acusadora canción sobre Piqué

La artista colombiana Shakira no tardó en lanzar dardos venenosos contra su expareja Gerard Piqué a través de su reciente tema fruto de la colaboración con el productor y DJ argentino Bizarrap. "¡La Loba está de regreso este 11 de enero!", así anunció la cantante el lanzamiento mundial de la canción 'BZRP Music Session #53', repleta de rimas y mensajes que apuntan al padre de sus hijos e incluso a su nueva novia, Clara Chía.

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", canta Shakira en su nuevo 'hit'. "Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique", dice la letra, haciendo un juego de palabras con el apellido de su expareja.

"Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú", asegura la artista, haciendo menciones a otros escándalos que ha protagonizado recientemente, como el juicio con Hacienda en España por supuestamente defraudar 14,5 millones de euros.

"Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también", agrega Shakira.

Piqué no tardó en reaccionar tras la publicación del tema de su expareja. "Mañana a las 21 horas, Chup Chup de la Kings League con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa", escribió el exjugador del FC Barcelona en sus redes sociales, donde hizo un anuncio vinculado a su nuevo proyecto.

Los internautas fueron generosos a la hora de dejar comentarios y reacciones sobre el tema, e hicieron estallar las redes con una avalancha de memes.

- Gente ofendida con el tema- Toda Latinoamérica: 😁 pic.twitter.com/DM0U57kjBM — Juan Fernando (@JuanGiraldoG88) January 12, 2023

Contando los dardos que va a tirar Shakira a Piqué en la sesión con Biza: pic.twitter.com/0hodbLwVGs — Sabrina cosas de brutas ✨ (@desyunobufe) January 10, 2023

Las amigas de Clara haciendo como que no les gusta la canción de Shakira cuando suene en la discoteca: pic.twitter.com/9kpSNnM1n3 — Sabrina cosas de brutas ✨ (@desyunobufe) January 12, 2023

J Balvin a Piqué después de tremenda tiraera de Shakira pic.twitter.com/RCj371VbjT — Flames🔥 (@Flamesillo) January 12, 2023

psicólogos viendo entrar al hijo de pique y shakira por la puertapic.twitter.com/C7xxIdZCR5 — Adrián Galindo (@galiindo13) January 12, 2023

Cómo que a Shakira no le salió tan bien la humillada pic.twitter.com/gPesGvo39P — El Cóndor (@CondorPana) January 12, 2023

Biza y Shakira la noche antes de la session pic.twitter.com/ZqHQiy9O9O — Ᏸalder ❂😶‍🌫️ (@OfCampo) January 12, 2023

No me pueden valer más gaver #Shakira y #Piqué, pero este meme es una joya 😂😂😂😂 pic.twitter.com/ej2sGLalaN — TresMasUnaLetras 💬 (@Yosoyeldiablo) January 12, 2023

Los Twingo luego de escuchar a Shakira: pic.twitter.com/OUypavmGou — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) January 12, 2023

