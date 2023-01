Un trío musical de instrumentos robóticos toca canciones de Metallica, Nirvana y Deep Purple

Un experto en tecnología modificó una batería, un bajo y una guitarra y los combinó con componentes robóticos con el propósito de que fueran capaces de tocar canciones sin intervención humana. Para poner en práctica las capacidades del trío futurista, su creador ha intentado que reproduzcan temas de artistas populares e incluso material original generado por inteligencia artificial. Los resultados de las pruebas vienen siendo publicados en sus redes sociales, donde se hace llamar One Hacker Band.

Cada instrumento consta de una variedad de mecanismos electrónicos y mecánicos personalizados para que puedan interpretar sus respectivas partes en una pieza. Sin embargo, por más que estén bien programados, aún no logran replicar algunas técnicas con total fidelidad.

En el intento de la banda por tocar la canción 'Enter Sadman' de Metallica, la guitarra robótica demostró que no tiene una técnica tan precisa como la que demuestra James Hetfield, su guitarrista rítmico, con la mano derecha a la hora de hacer solos y tocar las tonadas que caracterizan a la agrupación de 'metal'.

El propio técnico detrás del proyecto reconoce que estuvo retocando la técnica de 'palm-muting' o apagado de cuerdas, y que los resultados generales son "descuidados, pero cada vez mejores". También explica que "la quinta cuerda está afinada en 'si' para hacer posibles los 'power chords' [acordes de potencia] con una cejilla", dadas las capacidades limitadas de la configuración de la guitarra.

De cualquier modo, la hazaña de ingeniería es impresionante y vale la pena escuchar y disfrutar de las versiones de otros éxitos musicales que interpreta la curiosa agrupación. Entre ellos destacan 'Smells Like Teen Spirit' de Nirvana, 'Smoke on the Water' de Deep Purple y 'Beat It' de Michael Jackson.

