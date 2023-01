Bill Gates revela qué modelo de celular usa en su día a día

El magnate estadounidense Bill Gates ha revelado que su teléfono de uso diario es un Samsung Galaxy Z Fold 4, según comentó durante una sesión de 'Ask Me Anything' (Pregúntame lo que sea, en inglés) realizada la semana pasada en la red social Reddit.



"Tengo un Samsung Fold 4 que me dio JY [Jae Yong] Lee, el presidente de Samsung, cuando lo vi en Corea del Sur para actualizar mi Fold 3", respondió cuando un usuario le preguntó qué 'smartphone' utiliza en su día a día.

No utiliza tabletas

Asimismo, indicó que también usa un ordenador portátil de Windows, donde utiliza mucho Outlook, el servicio de correo electrónico basado en la web de Microsoft, detallando que no usa tabletas debido al tamaño de la pantalla.

"Mi PC de sobremesa es el Windows Surface Studio, que es genial", continuó el cofundador del gigante tecnológico Microsoft. "También me encanta la pizarra [interactiva] Surface Hub y tenemos muchas en la oficina", añadió.

Por último, afirmó que está involucrado en varios planes de investigación y productos de la compañía con sede en Redmond (Washington).

"Realmente disfruto de trabajar con Satya [Nadella, director ejecutivo de Microsoft] y sus equipos. No estoy actualizado en su hoja de ruta de 'hardware'", señaló en respuesta a otras preguntas.