Peculiar intento de asalto se hace viral debido a que el presunto ladrón olvida diálogo

Un supuesto intento de asalto se hizo viral en redes sociales, luego del que presunto asaltante olvidara su 'discurso'. Aunque no se sabe con exactitud donde ocurrieron los hechos, por la manera en como se expresa el sujeto en cuestión, podría haber sido en la Ciudad o e Estado de México.

En las imágenes se escucha que el delincuente pide a los pasajeros de un transporte público todas sus cosas y que las echen en una bolsa -que no porta- y "sin verme a la cara porque si no me enojo, por favor", dice.

Después, titubeando saca una hoja de papel que empieza a leer: "Cámara mi gente, ya se la saben, carteras, celulares, mochilas al frente".

Ante la situación, una de las usuarias del camión le hace frente al joven y le reclama "ni siquiera te sabes el texto, si quieres bájate a practicar y luego te subes a otro a asaltar bien”, a lo que responde "es que soy nuevo amiga".

Y así transcurre el peculiar video de poco más de tres minutos de duración, con una discusión entre la mujer y el chico que afirma: "A mi papá lo encerraron apenas y tengo que sacar adelante a mi familia".

Ella le debate "a mí mis papás me dijeron, todo lo que hagas, hazlo bien y ni siquiera sabes robar".

Finalmente, ninguno de los pasajeros toma en serio el presunto atraco, por lo que el delincuente, molesto, se baja y se va.