Marie Kondo, la 'reina del orden', confiesa que se rinde tras el nacimiento de su tercer hijo

Marie Kondo, la gurú japonesa del orden y escritora, confesó que se rendía y no podía seguir manteniendo el orden en su casa tras el nacimiento de su tercer hijo, recogió The Washington Post el pasado jueves.

"Me he dado por vencida con eso [el orden] en el buen sentido para mí. Ahora me doy cuenta de que lo que es importante para mí es disfrutar el tiempo con mis hijos en casa", dijo Kondo durante un seminario en línea.

Kondo, que hasta el momento era una organizadora profesional y hacía todo lo posible para mantener su casa ordenada permanentemente, asegura que su vida experimentó un gran cambio después de tener a su tercer hijo y la limpieza externa pasó a un segundo plano en su vida.

En este contexto, la 'reina del orden' y la limpieza sacó un libro titulado 'El método kurashi: cómo organizar tu espacio para crear tu estilo de vida ideal', donde amplía el concepto de "forma de vida" más allá del orden externo, para alcanzar felicidad a través de cosas simples.

"Mi casa está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento, en esta etapa de mi vida", aseguró, alegando que "ordenar significa lidiar con todas las cosas en tu vida".