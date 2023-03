VIDEO: Una supuesta "lluvia de gusanos" en China inquieta a la Red

En Internet está circulando desde hace varios días un video que muestra a varios coches estacionados al borde de una vía cubiertos de lo que algunos han catalogado como "gusanos". Las imágenes aparentemente fueron captadas en una localidad china y han generado que diversos medios de comunicación de varios países hablen de una "lluvia de gusanos", que supuestamente ha obligado a la población a salir con paraguas para evitarlos.

Como era de esperar la grabación no ha pasado desapercibida y se ha vuelto viral. Y además de generar conmoción entre algunos, ha levantado al mismo tiempo dudas respecto a su veracidad y discusiones sobre lo que realmente se observa sobre los vehículos.

The Rio Times compartió este miércoles el video, asegurando que una "lluvia de gusanos inundó Pekín" y que los "animales" habían cubierto calles y vehículos. Sin embargo, un comunicador chino de la capital que comentó la publicación el viernes, catalogándola de falsa. Al mismo tiempo, varios internautas señalaron que, a juzgar por las placas de los autos, el material podría haber sido grabado en la provincia costera de Liaoning, al noreste del país.

The New Post coincide con que se trata de insectos e incluso cita a una revista científica, que sugiere que los gusanos habrían sido arrastrados por fuertes vientos, y que este tipo de fenómenos suelen suceder después de tormentas. El diario británico The Daily Star incluso afirma que a los residentes de Pekín "se les recomendó salir de sus casas con sombrillas".

¿De qué se trata en realidad?

A pesar de que hasta el momento China no ha ofrecido una explicación oficial respecto a las curiosas imágenes, un grupo de usuarios de redes sociales, algunos desde el país asiático, explican que lo más probable es que se trate de flores de álamo secas y que es algo muy común, principalmente en las regiones del norte.

Después de fuertes lluvias, los amentos colgantes (inflorescencias racimosas) de estos árboles se humedecen demasiado y toman una textura pegajosa, similar a la de los pequeños y alargados anélidos o a la de una oruga muerta.

"Todos los años, en marzo, los álamos empiezan a dejar caer sus espigas, sus botones caen de los árboles, ¡no armen un escándalo!", "es un fenómeno normal", comentaron algunas personas.

