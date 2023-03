VIDEO: Un caimán de 3 metros se pavonea en una lujosa comunidad de Florida

LARGE FLORIDA GATOR! Check out this BIG guy crossing the road in the Forest Glen community in Naples, FL 🐊VIA: @MattDevittWINK & Catalina#alligator#naples#winkweather#gator#ehp#evergladesholidaypark#florida#floridalife#happyfriday#stpatricksdaypic.twitter.com/8l1VuaGf3l