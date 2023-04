El bebé Yoda de 'The Mandalorian' podría por fin empezar a hablar

En las tres temporadas de la serie, Grogu todavía no ha dicho ni una palabra.

El productor ejecutivo de 'The Mandalorian', Dave Filoni, admitió el pasado viernes que Grogu, conocido también como 'Baby Yoda', podría por fin empezar a hablar después de 50 años de silencio, informó Insider.

"Nos gusta mucho cómo es. Es difícil. Es una gran pregunta. Definitivamente es algo en lo que pensamos y, ya sabes, creo que depende de cuánto avancemos. No lo sé", declaró Filoni respondiendo a la pregunta de si hay planes para que Grogu empiece a hablar. Hasta ahora, en tres temporadas de 'The Mandalorian', 'Baby Yoda' no ha dicho ni una palabra.