VIDEO: Un joven chino viaja en metro con su propio sillón portátil y desconcierta a los internautas

A finales de marzo, un joven y sus amigos filmaron y publicaron en Internet un video en que el chico recorre el metro de la ciudad china de Hangzhou con su sillón portatil, informa Tianmu News. El video se hizo viral en las redes sociales, desconcertando a los usuarios.

La grabación muestra al joven sentado en un sillón en un andén del metro esperando la llegada de un convoy y, cuando llega, entra con el sillón al vagón y se sienta de nuevo en ella. Después se baja en una estación y utiliza las correas cosidas al sofá de un puesto para ponérselo como una mochila y subir por las escaleras.

Después de que el clip se difundiera en Internet, algunos periodistas encontraron al protagonista y lo entrevistaron. El joven contó que trabajaba en una oficina y que la idea de crear un sillón portátil se le ocurrió cuando no logró encontrar un asiento en el vagón. Entonces el chico y sus amigos decidieron crear el sofá y grabar un video sobre su práctico invento.

El joven, que se identificó con su nombre en Internet, 'Sandía', afirmó que con el video quería enseñar a la gente a disfrutar de la vida. También explicó que no se grabó en hora punta para no molestar a otros pasajeros. Además, antes de entrar en el metro con el sillón, los jóvenes pidieron permiso al personal y se sometieron a un control de seguridad.

Muchos usuarios se han preguntado hasta qué punto es seguro viajar en transporte público con un sillón de este tipo y cómo los guardias le permitieron entrar con este objeto. El personal del Metro de Hangzhou respondió diciendo que prestaron atención a la carga y se aseguraron de que cumpliera con las dimensiones permitidas. Por ejemplo, el peso de la carga no debe superar los 30 kilogramos, la suma de longitud, ancho y alto no debe exceder de 1,8 metros, y no debe molestar al resto de pasajeros.