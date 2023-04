"¿150 dijiste, de Irigoyen?": Emisora de radio taxi argentina se cuela en transmisión de una caminata espacial

Mientras los cosmonautas Serguéi Prokópiev y Dmitri Petelin realizaban en la madrugada de este miércoles el paseo espacial ruso número 56 en la Estación Espacial Internacional (EEI), una emisora argentina interfirió con las comunicaciones.

Una voz, con acento argentino, se escuchó en directo durante 3 segundos en la retransmisión de la NASA, hecho que no pasó desapercibido para el periodista Manuel Mazzanti, que hizo pública su sorpresa en un tuit que no tardó en hacerse viral.

"¿150 dijiste, de Irigoyen? ¿Alguien me puede explicar esto? ¿En plena transmisión de la caminata espacial se escucha lo que pareciera ser un radio taxi en Argentina... o algún servicio de delivery?", escribió Mazzanti.

"150 dijiste, de Irigoyen?"¿Alguien me puede explicar esto?En plena transmisión de la caminata espacial se escucha lo que pareciera ser un radio taxi en Argentina...o algún servicio de delivery? 👇 pic.twitter.com/3JJq65g3Fb — Manuel Mazzanti (@manumazzanti) April 19, 2023

Durante las horas en las que los cosmonautas rusos transferían el radiador del módulo Rassvet (Amanecer) al módulo de laboratorio polivalente Nauka (Ciencia), varios usuarios de Twitter aseguran que la EEI sobrevoló varias veces el territorio de Argentina.

Que buen hallazgo 🤣 Fue aproximadamente a las 1:32 AM pic.twitter.com/IhchGDV0BX — Mati (@Borni_m) April 19, 2023

Este insólito incidente causó un enorme revuelo en Twitter, donde se prestó como argumento para divertidos memes y generó muchas especulaciones respecto al origen de la señal, si provenía de un taxista o repartidor. También se habló mucho de si es posible que algo así pudiera ocurrir realmente.

Según Página 12, el propio Mazzanti considera posible que se filtre una comunicación terrestre en las comunicaciones con la EEI. "No me sorprendería que, de golpe, y dependiendo de dónde pasan, tengan interferencias en el canal UHF. La EEI hace sesiones con radioaficionados alrededor del mundo casi todos los meses, así que no es descabellado", dijo.