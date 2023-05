VIDEO: Niña de 4 años hace pedazos los ahorros de su primo pensando que son papelitos de colores

Un usuario en TikTok publicó un video en el que muestra pedazos de billetes mexicanos de 20, 50, 100, 200 y 500 pesos que fueron recortados por su prima de 4 años. La publicación se hizo viral, alcanzando los 3,5 millones de vistas en la red social.

"Tu prima de cuatro años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar", se lee en el video publicado en abril en la cuenta de alexander_cera, quien explicó que el dinero eran sus ahorros para arreglar un carro que le chocaron.

Los comentarios de las personas en la red no se hicieron esperar y muchos dieron su punto de vista sobre el incidente, especialmente respecto a la posición de los padres de la niña. "Cóbrale la lana [el dinero] a sus papás", "Cóbraselos a la mamá", son los comentarios más destacados.

No obstante, Cera manifestó que ya había hablado con sus tíos, pero estos dijeron que no se harían responsables. "Tocará seguir ahorrando", añadió. "Debería hacerlos responsables a la fuerza", le replicó otro usuario.

"Hasta a mí me dolió", "No sé si reír o llorar", son otros de los comentarios del video que causó revuelo, alcanzando los 695.000 me gusta y más de 4.900 comentarios.

Algunos internautas, por el contrario, trataron de dar consejos para que el hombre recupere el dinero, alegando que podría ir al banco y posiblemente los puedan cambiar. Asimismo, ciertos usuarios estaban dispuestos incluso a transferirle dinero para que pueda arreglar su automóvil. "Yo aporto, ¿dónde te deposito?", publicaron.