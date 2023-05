Polémica cita televisada: Una venezolana se queja de los hombres españoles por ser "muy feministas"

La joven, que no se considera machista, argumentó que le atraían las parejas "detallistas".

La aparición de una mujer venezolana en el programa de citas 'First Dates', transmitido en España, causó controversia porque la joven aseguró que los hombres españoles eran muy "feministas" y que por eso había un "choque" cultural.

En el programa televisivo de Cuatro, un par de personas se conocen en una primera cita y, según su aspecto y conversación, deciden si se arriesgan y continúan saliendo, o si se despiden.

En esta oportunidad, la pareja propuesta estaba conformada por Alexa, una venezolana, y Emilio, un español. Aunque hubo interés mutuo, ninguno de los dos mostró inclinación a seguir.

En la conversación, Alexa dijo que las mujeres en su país eran muy bellas y poseían una inclinación natural por estar arregladas para lucir atractivas. Por eso, según contó, buscaba a una persona que pudiera invitarla a un restaurante o a una escapada de fin de semana.

Emilio, que trabaja como mesero en un local nocturno en la zona turística Playa de San Juan, en Alicante, no le pareció un candidato a la venezolana porque –según explicó– los trabajadores de la hostelería reciben una remuneración muy baja.

Un "choque cultural"

Más allá del clasismo de sus declaraciones, la venezolana fue más allá y se quejó de que en España no había podido conseguir una pareja porque los hombres eran muy "feministas".

"Hay un choque entre la cultura española y latina", afirmó mientras tomaban un aperitivo y esperaban que les sirvieran la cena en un restaurante.

Durante la conversación con Emilio, la joven delineó la base de su inconformidad con los españoles: "Aquí son muy feministas, yo soy un poco más... no machista, porque no soy machista, sino que estamos acostumbradas a hombres muy detallistas", afirmó.

En su opinión, ella necesitaba tener un rol "femenino" y le gustaba que su pareja tuviera el papel "masculino". "Que sean 'el hombre de la relación', porque yo quiero ser la mujer, quiero que me consientan", agregó.

A pesar de que Emilio consideró Alexa como una persona atractiva, dejó claro que no estaba de acuerdo con su enfoque sobre el perfil de la pareja que buscaba la venezolana.

"No es el tipo de chica que me gusta, prefiero que sea normal, no quiero una machista en mi vida", expresó él.

