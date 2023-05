Compañías japonesas dan vacaciones especiales a sus empleados para que jueguen al nuevo 'The Legend of Zelda'

'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' ('La leyenda de Zelda: lágrimas del reino') se estrenó en el país asiático el pasado 12 de mayo, causando gran entusiasmo entre los 'gamers' nipones.

El lanzamiento de 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom' ('La leyenda de Zelda: lágrimas del reino'), uno de los títulos más esperados por los amantes de los videojuegos, ha causado entusiasmo en Japón. Desde su estreno, el pasado 12 de mayo, cientos de trabajadores nipones han tomado días libres y de vacaciones para poder disfrutar del juego, informa The Japan Times.

La expectativa causada por el videojuego fue tan grande que incluso semanas antes de su estreno miles de internautas señalaron en redes sociales su intención de tomar 'Zeruda yasumi', días de vacaciones pagadas con el propósito expreso de jugar al 'Tears of the Kingdom' en su fecha de lanzamiento.

En este sentido, han sido varias las empresas que han permitido a sus trabajadores tomarse unos días para que disfruten del videojuego, como parte de las llamadas "vacaciones de recomendación", una nueva tendencia que busca motivar a los empleados al darles tiempo libre para realizar sus actividades favoritas.

Esta no es la primea vez que el lanzamiento de un videojuego ha llevado a cientos de trabajadores japoneses a pedir vacaciones. En noviembre del 2022 se vivió un fenómeno similar con el estreno del 'Pokemon Scarlet Violet'.

'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', disponible para la consola Nintendo Switch, es la última entrega de la popular saga de 'Zelda' y la secuela del título 'Breath of the Wild' ('Aliento de lo salvaje'), lanzado en 2017, un juego considerado por muchos 'gamers' como el mejor videojuego de todos los tiempos.

