Los Beatles lanzarán su "última grabación" gracias a la inteligencia artificial

Han pasado más de 50 años desde la separación de los Beatles y pese a la muerte de dos de sus integrantes, la banda británica acaba de 'grabar' un nuevo tema gracias a la utilización de la inteligencia artificial (IA).

Paul McCartney anunció en una entrevista con la BBC que será "la última canción de los Beatles" y aunque no confirmó de qué tema se trata, reveló que las grabaciones ya finalizaron, por lo que la obra será lanzada "este año".

El trabajo fue realizado por el director Peter Jackson, quien ya utilizó IA para crear audio 'limpio' en el documental 'Get Back' del 2021. Ahora utilizó "un demo que John [Lennon] tenía", que medios británicos especulan que sería 'Now and then', de 1978.

"Él [Jackson] fue capaz de sacar la voz de John de un pequeño casete. Teníamos la voz de John y un piano y él podía separarlos con IA. Le dicen a la máquina: 'Esa es la voz. Esta es una guitarra. Elimina la guitarra'", contó y agregó: "Pudimos tomar la voz de John y obtenerla pura a través de esta IA. Entonces podemos mezclar la canción, como lo haríamos normalmente".

Este nuevo tema marcará el 'reencuentro' de los Beatles, tras el lanzamiento de 'Free As A Bird' en 1995 y 'Real Love' en 1996, cuyas pistas originales fueron limpiadas por el productor Jeff Lynne antes de su grabación.

Voces a favor y en contra

La utilización de la IA para crear música fue defendida por el cantante del grupo Pet Shop Boys, Neil Tennant, quien dijo que gracias a esa tecnología podría terminar un tema que comenzó a escribir en el 2003. "Hay una canción para la que escribimos un coro en el 2003 y nunca terminamos porque no podía pensar en nada para los versos", dijo.

Para completarla, se puede proporcionar la información de la obra inconclusa a la tecnología, "presionar el botón y hacer que llene los espacios en blanco".

Por el contrario, Sting se manifestó en contra del uso de la IA en el ámbito musical. "Los componentes básicos de la música nos pertenecen a nosotros, a los seres humanos", expresó y agregó cuál será la "batalla" que deberán pelear en los próximos años: "Defender nuestro capital humano contra la IA".