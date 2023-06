Despiden a una maestra por video con los prejuicios racistas y clasistas de sus alumnos sobre Brasil

Fernanda Nunes, una maestra brasileña residente en Portugal, fue despedida de su trabajo tras viralizar en TikTok un video que recogía opiniones prejuiciadas de sus estudiantes sobre Brasil, reseña Globo.

La pieza, que alcanzó 3,6 millones de reproducciones antes de ser borrada, contenía un compendio de las respuestas que le ofrecieron a la docente infantes del jardín de niños ante la pregunta: "¿Quién sabe algo de Brasil?".

Entre otros comentarios, los pequeños expresaron que en Brasil "hay muchos ladrones", que es el país de "un jugador llamado Neymar" y que los habitantes de esa nación suramericana son una "pobre gente".

No todo fueron asociaciones negativas. Una niña dijo que allí "hace mucho calor", mientras otros estudiantes refirieron "youtubers", "playas" o mencionaron personajes de videojuegos.

Días más tarde, la joven maestra repitió el ejercicio cambiando un poco la pregunta. En esta ocasión, optó por pedirles que indicaran "algo que existe en Brasil". Entre otras respuestas, los menores dijeron "asesinos" y "palabras que no se usan en portugués de Portugal".

El audiovisual generó reacciones negativas entre los internautas, en virtud del contenido xenófobo subyacente. Aunque la educadora protegió la identidad de los menores, los padres interpusieron una queja ante el colegio por la exposición a la que habían sido sometidos sus hijos.

Una situación que se salió de control

Por su lado, la escuela se comunicó con Nunes y le pidió que no regresara a su puesto y ella optó por publicar un video de disculpa en su cuenta de TikTok, en el que descargó de toda responsabilidad a sus educandos y lamentó no poderse despedir de ellos.

"Aunque conservé la imagen de todos, conservé el nombre de la escuela, no mostré nada más que mi cara, mucha gente se ofendió con mi video […] Amo enseñar, amo a esos niños y amo cuánto son creativos, las respuestas que me dan a tantas cosas. Y tienen mucha curiosidad por lo que viene de otro país, les gusta hablar de lo que hay en Brasil. Un buen día decidí grabar esto y tomó la proporción que tomó, que no me esperaba", detalló.

También recalcó que no fue su intención "ofender a nadie ni crear una guerra política". "Son niños, que creo que son extremadamente creativos. Viví cosas maravillosas en la escuela con los niños y quería compartirlas. Tomó una proporción gigantesca que no esperaba. Juro que no quise ofender a nadie", expresó, visiblemente conmovida.