Un alcalde japonés aparece con un 'casco' en forma de sandía en una rueda de prensa

El alcalde de la ciudad japonesa de Takizawa, Satoshi Takeda, ofreció este miércoles una rueda de prensa con un llamativo sombrero en forma de sandía, informa el diario The Asahi Shimbun.

De esta forma, Takeda quiso promover la festividad tradicional anual de Takizawa, el Festival de la Sandía, que tendrá lugar el próximo 11 de agosto. Los reporteros no solo no parecieron demasiado impresionados por el llamativo 'look' del alcalde, sino que incluso uno de ellos le instó a quitarse el sombrero, lo que Takeda hizo avergonzado.

Se informa que el alcalde también lucirá la inusual prenda en el canal oficial de la ciudad en Youtube.

El Festival de la Sandía es tan popular que en 2022 atrajo a unos 3.000 visitantes, vendiéndose la misma cantidad de sandías en menos de dos horas. Los organizadores esperan que este año se alcance la cifra de 4.000 visitantes, detalla el medio.